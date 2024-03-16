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السبت، 16-03-2024 01:09 م

الإفتاء توضح حكم الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن "الله أكبر" في أذان الفجر الثاني

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الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال "هل الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن: "الله أكبر" في أذان الفجر يؤثر على صحة الصيام؟"

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وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إنه "لا يجوز الأكل والشرب بعد بدء الأذان الثاني، إذ فيه مخالفة لقول الله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ) البقرة/187".


وأضافت " لذا فيجب على من تناول شيئا من المفطرات بعد بدء الأذان أن يمسك عن الطعام في هذا اليوم, ويقضيه بعد رمضان؛ لأن بداية الأذان تدل على دخول الفجر، وإن تعمد ذلك فهو آثم يلزمه مع الإمساك والقضاء التوبة النصوح بالندم والعزم على عدم تكرار ذلك، والإكثار من الاستغفار."


وختمت "وعلى المسلم أن يحتاط لدينه وعباداته فيتَّبع أقوال جماهير علماء الأمة، ويبتعد عن الأقوال الشاذة والمخالفة. والله تعالى أعلم".


 




 

 


 

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بيان صادر عن وزارة الخارجية

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