الإفتاء توضح شروط الأضحية وموعد ذبحها

الوكيل الإخباري - كشف الناطق باسم دائرة الإفتاء العام، الدكتور حسان أبو عرقوب الشروط الواجب توفرها في الأضحية. اضافة اعلان





وقال أبو عرقوب في رده على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن السنن المطلوبة في الإبل أن تكون قد أتمت خمس سنوات، وفي البقر أن تكون قد أتمت سنتين، وفي الغنم سنة واحدة، ويرخص في الضأن ما أتم ستة أشهر فما فوق، على أن يكون قد أجدع.



وأضاف أن أفضل الأضاحي من حيث الحجم أسمنها.



وأشار أبو عرقوب إلى أن الأضحية من شعائر الله العظيمة، التي يحرص المسلمون على أدائها لعظيم فضلها عند الله تعالى، وهي سنة مؤكدة، يُكره تركها للقادر عليها، وتصير واجبةً بالنذر.



وبيّن أن الأضحية هي ما يُذبح في عيد الأضحى، من الإبل أو البقر أو الغنم تقرباً إلى الله تعالى، ويبدأ وقت التضحية بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى، ومُضيّ قدر ركعتين وخطبتين، ويستمر وقتها إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد.



وتابع أبو عرقوب أن الأضحية تسن على المسلم البالغ العاقل المستطيع، ويشترط النية عند ذبحها، ومن أراد أن يضحي يستحب له أن يمتنع عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره، في الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، ولا يجب عليه ذلك، فتصح الأضحية ممن قص شعره أو أظافره، ولكن فوت عليه أجر السنة.

