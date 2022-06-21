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الثلاثاء، 21-06-2022 01:53 م

الإفتاء توضح حكم شراء الأضحية بالدين

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الوكيل الإخباري - كشفت دائرة الإفتاء العام في ردها على سؤال حول حكم شراء الأضحية بالدَين بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان


وأجابت دائرة الإفتاء على السؤال الذي ورد إلى موقع "الوكيل الإخباري"، بالفتوى رقم (2856) بأن الأضحية سنة للقادر عليها عند جمهور العلماء.

وأضافت أن الإمام النووي رحمه الله قال إن مذهبنا أكد أنها سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه وبهذا قال أكثر العلماء وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف واسحق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر "المجموع (8/385)".

وأشارت دائرة الإفتاء إلى أن من كان لا يملك ثمن الأضحية زائداً عن نفقته ونفقة عياله فليس بمستطيع، والأفضل ألا يستدين للأضحية؛ لأنه يحمل نفسه فوق طاقتها، ويخشى عليه العجز عن سداد الدين بالموت أو غيره، ففي صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟) ، قَالُوا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟)، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) ، قَالَ: أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْه.

وبينت أنه في أي حال إذا ضحى الشخص من مالٍ حلالٍ أضحية مستوفية الشروط فهي أضحية مقبولة إن شاء الله تعالى، وإن كان قد استدان ثمنها، وكلف نفسه ما لا يجب عليه. والله تعالى أعلم.

 




 

 


 

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