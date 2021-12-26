الإقراض الزراعي يقر الخطة الإقراضية للعام المقبل بقيمة 48 مليون دينار

الوكيل الإخباري - أقر مجلس إدارة مؤسسة الاقراض الزراعي، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، الخطة الاقراضية لعام 2022 بقيمة 48 مليون دينار، لتغطي جميع مجالات الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبزيادة مقدارها 3 ملايين دينار مقارنة بالعام 2021 التي بلغت 45 مليون دينار.

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كما اقر المجلس خلال اجتماعه اليوم الأحد، بحضور نائب رئيس المجلس مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس محمد الدوجان وأعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص، الاستمرار بمنح القروض بدون فوائد لمحاور الإنتاج النباتي النوعي وشراء الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية.



وفي إطار توفر مخصصات ضمن حزمة مشاريع دعم القطاع الزراعي (بدون فائدة) التي تم اطلاقها العام الحالي 2021، قرر المجلس في هذا الإطار الموافقة على إدراج العديد من الأنشطة نظرا لأهميتها ضمن هذه الحزمة، أهمها، تمويل الزراعات العضوية، وتمويل زراعة الأشجار المثمرة بتقنية الشرنقة، إضافة إلى تمويل مشاريع حاضنة الابتكار الزراعي للراغبين من المبتكرين المتعاقدين مع المركز الوطني بهدف تأهيل المبدعين والرياديين وإخراج أفكارهم إلى حيز التطبيق العلمي بالشراكة مع القطاع الخاص.