الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يسجل 295 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

التربية تنهي استعداداتها لامتحان التوجيهي التكميلي

قبول 308 طلاب من ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي

شروط جديدة لترخيص مصانع الأدوية في الأردن

مياه اليرموك: التعامل مع 367 شكوى خلال المنخفض الاخير

الحكومة تدرس 4 عروض أجنبية ومحلية للتنقيب عن النحاس

الخرابشة: دراسات تشير إلى وجود الذهب الخام جنوب الاردن

خطة لهيكلة وزارة الطاقة وامين عام مختص بالمصادر الطبيعية

ما الذي حدث في مراكز الإصلاح والتأهيل - فيديو

الطاقة: بدء التنقيب عن الفوسفات في الريشة - تفاصيل

الأحد، 26-12-2021 12:44 م

الإقراض الزراعي يقر الخطة الإقراضية للعام المقبل بقيمة 48 مليون دينار

5f04c663e4a7a


الوكيل الإخباري - أقر مجلس إدارة مؤسسة الاقراض الزراعي، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، الخطة الاقراضية لعام 2022 بقيمة 48 مليون دينار، لتغطي جميع مجالات الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وبزيادة مقدارها 3 ملايين دينار مقارنة بالعام 2021 التي بلغت 45 مليون دينار.

اضافة اعلان


كما اقر المجلس خلال اجتماعه اليوم الأحد، بحضور نائب رئيس المجلس مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس محمد الدوجان وأعضاء المجلس من القطاعين العام والخاص، الاستمرار بمنح القروض بدون فوائد لمحاور الإنتاج النباتي النوعي وشراء الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية.


وفي إطار توفر مخصصات ضمن حزمة مشاريع دعم القطاع الزراعي (بدون فائدة) التي تم اطلاقها العام الحالي 2021، قرر المجلس في هذا الإطار الموافقة على إدراج العديد من الأنشطة نظرا لأهميتها ضمن هذه الحزمة، أهمها، تمويل الزراعات العضوية، وتمويل زراعة الأشجار المثمرة بتقنية الشرنقة، إضافة إلى تمويل مشاريع حاضنة الابتكار الزراعي للراغبين من المبتكرين المتعاقدين مع المركز الوطني بهدف تأهيل المبدعين والرياديين وإخراج أفكارهم إلى حيز التطبيق العلمي بالشراكة مع القطاع الخاص.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا الوكيل

الأردن يسجل 295 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

الكرك

الكرك: إطلاق مبادرة سفراء الغطاء النباتي

sddefault

اتفاقية تعاون بين العلوم والتكنولوجيا والمتقاعدين العسكريين

M63A8869

التربية تنهي استعداداتها لامتحان التوجيهي التكميلي

20190226_1551196534-730904-1

قبول 308 طلاب من ذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العالي

12202123155237354171338

شروط جديدة لترخيص مصانع الأدوية في الأردن

أخبار متعلقة
farmers222222

وزير الزراعة: 35 مليون دينار قروض بدون فوائد للسيدات

WhatsApp Image 2021-12-14 at 2.32.22 PM

حجازي: نعمل على خلق بيئة قادرة على ملاحقة الفساد

5A453612-F295-4833-A6B1-93F182BEB8E2 (1)

وزير الزراعة يبحث انطلاق المنتدى العالمي للأرض

1220218161237933695897

وزير الزراعة: الخروف البلدي يكلفنا 22 دينار سنويا بدل دعم أعلاف

فرايه

الفراية: حريصون على معالجة أية معوقات تواجه المستثمرين

main_image61ab30a5cda81

48.2 % نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان