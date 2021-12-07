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الفراية: حريصون على معالجة أية معوقات تواجه المستثمرين

الثلاثاء، 07-12-2021 12:09 م

الفراية: حريصون على معالجة أية معوقات تواجه المستثمرين

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الوكيل الإخباري - أكد الفراية وزير الداخلية مازن الفراية حرص الوزارة على معالجة أية معوقات تواجه المستثمرين، وتقديم مختلف التسهيلات التي من شأنها تسهيل أعمالهم بالمملكة ضمن الضوابط المعمول بها.

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واستمع الفراية خلال لقاء مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي، للعديد من القضايا التي طرحها أعضاء المجلس، وتركزت على أهمية تسهيل إجراءات تجديد إقامة المستثمر على أساس الاستثمار، ومنح التأشيرات المتعددة لرجال الأعمال والمستثمرين العراقيين، والتعديلات الجديدة على قانون منح الجنسية للمستثمرين غير الأردنيين، إلى جانب تشكيل لجنة اقتصادية لمتابعة شؤون المستثمرين في الاردن .


من جهته، أشاد رئيس المجلس الدكتور ماجد الساعدي، بالجهود الرسمية في دعم المستثمرين والميزات التي يتمتع بها الأردن من أمن وأمان واستقرار وبيئة استثمارية جاذبة، بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني.


واوضح ان اللقاء يأتي لتعزيز التواصل والتنسيق بين المجلس والجهات الرسمية لتسهيل عمل المستثمرين وتعظيم الاستثمار بالمملكة، مؤكدا اهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في الأردن والعراق ومصر، لما له من فائدة كبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي المشترك.


وضم وفد المجلس، نائب الرئيس وأمين السر الدكتور سعد ناجي وعلي غالب الخفاجي ومكي الفائز ومدير عام المجلس عبير النائب.


يذكر ان مجلس الاعمال العراقي تأسس عام 2006، ويعد منتدى لرجال الأعمال لتبادل الآراء والأفكار والمعلومات التجارية، وتوفير فرص العمل من خلال البعثات التجارية والاجتماعية والتعريف بفرص الاستثمار القائمة بالأردن والعراق.

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