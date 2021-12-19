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الأحد، 19-12-2021 02:51 م

وزير الزراعة: 35 مليون دينار قروض بدون فوائد للسيدات

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الوكيل الإخباري - طالبت رئيس لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية عبير الجبور، بزيادة المشاريع والقروض الزراعية التي تستهدف المرأة في المملكة والعمل على تمكينها اقتصاديا.

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وشددت خلال ترؤسها اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأحد، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير الإقراض الزراعي محمد البلاونة، تم فيه بحث موضوع قروض وزارة الزراعة للتنمية الريفية وتمكين المرأة، على ضرورة ان يكون هناك رقابة على قروض المرأة حتى لا تصبح من السيدات الغارمات.

من جهتهم، طالب النواب: ريما العموش وعائشة الحسنات ومروة الصعوب واسلام الطباشات وميادة شريم ويسار الخصاونة وروعة الغرابلي وهادية السرحان وآمال الشقران، بضرورة تسليط الضوء على قصص النجاح للسيدات في الميدان، فضلا عن ضرورة دعم المرأة ودراسة الجدوى للمشاريع التي تتقدم بها المرأة حتى يتسنى لها النجاح.

بدوره، قال الحنيفات إن الوزارة تولي المرأة الأردنية اهتماما خاصا وتعمل على تمكينها في مختلف المجالات وزيادة وتوفير فرص العمل لها، مشيرا الى تميزها في العديد من المجالات، فضلًا عن قصص نجاح حققتها ونعتز بها.


وأضاف أنه تم تخصيص مبلغ 35 مليون دينار لتقديم قروض بدون فوائد للسيدات، مؤكدا أنه تم توفير 5200 فرصة تدريبية للسيدات حصلت منهن على 2000 فرصة عمل ثابثة.


واشار الحنيفات الى حرص الوزارة على تسويق المنتجات الريفية من خلال بناء معارض ثابثة في المحافظات، حيث بُدء العمل بها في محافظة اربد، وسيتم الانتقال بعد ذلك لمحافظات أخرى، مبينًا أنه سيتم إجراء مسح شامل للمشاريع الناجحة في محافظات المملكة كافة.

من جانبه، قال البلاونة ان المديرية تولي المرأة الاهتمام من خلال تنفيذ برامج متخصصة لها، موضحًا أن القروض الصغيرة تعمل على الحد من معدلات الفقر ونسب البطالة، تحديدًا في مناطق الريف والبادية.


وفيما أشار إلى أنه يتم دراسة المشاريع ومدى موائمتها في المناطق المستهدفة، قال إنه يتم التعامل مع السيدات المقترضات والمتعثرات خارج ارادتها، وفق معايير مرنة.


وأكد البلاونة أنه يتم تقديم النصح والارشاد لكل المتقدمين الراغبين في الحصلو على قروض زراعية، فضلا عن دراسة الجدوى للمشاريع الريادية والنوعية غير المألوفة.

 




 

 


 

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