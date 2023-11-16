الخميس 16-11-2023
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الخميس، 16-11-2023 12:49 ص

الإمارات تدين القصف الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

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الوكيل الإخباري - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، القصف الإسرائيلي في محيط المستشفى الميداني الأردني والهجمات اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل على المستشفيات في قطاع غزة.

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وأكدت وزارة الخارجية في دولة الإمارات في بيان صحفي، رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المستشفيات والمؤسسات والأعيان المدنية في القطاع.


وشددت على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وتوفير الحماية الكاملة للمؤسسات والأعيان المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.


وأكدت الوزارة، ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون والمؤسسات المدنية بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية، وعلى ضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.


ودعت دولة الإمارات المجتمع الدُّولي إلى بذل أقصى الجهود لتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافّة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف، والتوتر، وعدم الاستقرار.

 




 

 


 

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