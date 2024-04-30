الائتمان العسكري يطلق خدمة الربط الإلكتروني مع الأراضي والمساحة

الوكيل الاخباري- أنهى صندوق الائتمان العسكري إجراءات الربط الإلكتروني مع دائرة الأراضي والمساحة، لتبسيط الإجراءات والتسهيل على المستفيدين الراغبين بالحصول على الخدمات بطريقة توفر الوقت والجهد.

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ويمكّن هذا الربط المستفيدين الحاصلين على التمويلات العقارية من استصدار سند تسجيل "قوشان" او مخطط أراض إلكترونياً دون مراجعة دائرة الأراضي من خلال زيارة اي من فروع الصندوق المنتشرة في جميع محافظات المملكة.



واكد مدير عام الصندوق مهند شحادة، أن الصندوق ماض في أتمتة عملياته المختلفة والربط الإلكتروني مع الشركاء لتبسيط الإجراءات والتسهيل على المستفيدين من خلال النافذة الواحدة لتقديم الخدمة ذات العلاقة مع أكثر من جهة حكومية.



وأضاف، إن الصندوق يسعى لبناء شراكات حقيقية مع الجهات ذات العلاقة من خلال تكاملية العمل والإنجاز لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين.

