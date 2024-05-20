تعميم على جميع مطاعم الاردن وقرار بشأن ساندويشات الشاورما

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عممت نقابة اصحاب المطاعم والحلويات الاردنية على جميع المطاعم في المملكة اليوم الاثنين .

اضافة اعلان

واكدت النقابة في التعميم الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري على العاملين في قطاع الشاورما انه تم العمل بإجراءات التفتيش الجديدة وفقًا لما جاء في القائمة الوزنية.

واكدت انه على ماسبق يمنع استخدام البيض أو بودرة البيض أو أيًا من مشتقاته في المثومة والمايونيز، وذلك لضمان جودة وسلامة الغذاء.