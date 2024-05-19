شاهد .. مواطن يعثر على أفعى في منزله.. والدفاع المدني يتدخل

الوكيل الاخباري - عثر مواطن أردني على أفعى داخل منزله المتواجد في منطقة طبربور يوم الجمعة الماضية.

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وقال محمد أبو لبن بمداخلة هاتفية عبر "برنامج الوكيل"، إنه عثر على الأفعى صباحا في حديقة منزله قبل خروجه ، مشيراً إلى أنه فور رؤيتها تواصل مع الدفاع المدني .



وأضاف أنه بعد مرور عشرة دقائق من تواصله مع الدفاع المدني وصل الكادر الذي طلب منه أن يبقى بعيداً لحين وصوله.



ولفت أن كوادر الدفاع المدني تعاملت معها بحنكة حتى تم قتلها والحفاظ على سلامة العائلة .