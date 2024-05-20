نصائح للتعامل مع صديقتك المكتئبة

الوكيل الإخباري - يعد الاكتئاب أحد التحديات النفسية التي تؤثر على الشخص المصاب به بالدرجة الأولى، لكنه ينعكس سلبًا على الأشخاص المحيطين أيضًا، وخاصة الأصدقاء.



إذا كنت تلاحظين أن صديقتك تمر بفترة صعبة، وتظهر عليها علامات الحزن والانسحاب، فإن دورك كصديقة حقيقية يتجلى في مساعدتها وتقديم السند لها في هذه المرحلة الصعبة.



هنا نقودك خطوة بخطوة لتقديم الدعم النفسي والعملي لصديقتك المكتئبة بطريقة فعّالة ومحبة.

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الاستماع الفعّال

الخطوة الأولى والأساسية لمساعدة صديقتك هي الاستماع الجيد. الاستماع لا يعني فقط سماع كلماتها، بل التقاط الأحاسيس والأفكار الكامنة وراءها. منحها الفرصة للتعبير دون توقف أو مقاطعة، وإظهار الاهتمام والتعاطف من خلال:



- أسئلة ذات مغزى: اسأليها عن يومها، عن شعورها الحالي، وعما إذا كانت تريد التحدث عن موضوع محدد.

- عبارات لا بد منها: استخدمي عبارات مثل "أعرف أن الأمور صعبة عليكِ"، أو "يبدو أنكِ تمرين بوقت عصيب، لكنني هنا إلى جانبك".

البقاء على اتصال

حتى لو كانت تميل إلى الانعزال، يجب أن تظلي مصرة على الاتصال بها، من خلال:

- الزيارات الدورية: قد ترفض دعواتك في بعض الأحيان، لذا عليك الاستمرار في دعوتها إلى لقاءات وجهًا لوجه.

- الرسائل والمكالمات: أرسلي لها رسائل نصية تحوي كلمات تشجيعية، واجعلي المكالمات الهاتفية جزءًا من روتينك الأسبوعي معها.

تشجيع النشاط

الاكتئاب يجعل الشخص يشعر بالكسل وعدم الرغبة في القيام بأي نشاط. وهنا يأتي دورك لتشجيعها على الخروج من البيت والقيام بأحد هذه الأنشطة المشتركة:

- الخروج للطبيعة: اصطحبيها في نزهة إلى الحديقة أو على شاطئ البحر.

- الأنشطة الإبداعية: اقترحي عليها المشاركة في ورش عمل للفنون أو الحرف اليدوية.

الحب غير المشروط

من المهم أن تظهري لصديقتك أن حبك ودعمك لها غير مرهونين بحالتها النفسية. حاولي تذكيرها بأهميتها في حياتك وحياة الآخرين، وذلك من خلال:

- الكلمات التشجيعية: استخدمي عبارات مثل "أنتِ قوية"، أو "أنا فخورة بكِ".

- التعامل بهدوء: لا تأخذي الأمور شخصية، وتحلي بالصبر عندما ترفض وجودك، أو تفضل البقاء وحدها.

- عدم التطفل: مساعدتك لصديقتك في محنتها لا يعني تجاوزا للحدود الشخصية أو فرض آرائك الشخصية عليها. حاولي الحفاظ على مساحة صحية، وقدمي الدعم والنصائح بأسلوب لطيف ومحبب.

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