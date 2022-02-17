الاتحاد البرلماني العربي يؤكد على دور الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات

الوكيل الاخباري - أكد الاتحاد البرلماني العربي من خلال لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الدولية التي عقدت أعمالها في العاصمة المصرية، الخميس، على دور الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، كما جرى التأكيد على الموقف المحوري للأردن في دعم القضية الفلسطينية.

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كما أكد الاتحاد دعمه لكل القضايا العربية العادلة التي تعزز التضامن العربي، وتحاول قدر الإمكان نزع الفرقة بين الاشقاء.

واكد عضو مجلس الأعيان الدكتور طلال الشرفات خلال مشاركته في أعمال اللجنة التي عقدت على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، أن الموقف الأردني المتوازن وانحيازه الى رفض التدخل الأجنبي من أي طرف كان مهما ولقي مساندة كبيرة من الاشقاء، مضيفا أن هناك تفهما لوجهة نظر الأردن في كثير من الملفات سواء مساندة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الهجمات الحوثية الإرهابية التي تستهدف النيل من مقدرات هاتين الدولتين الشقيقتين، ومواطنيها، ومرافقها المدنية بما في ذلك المطارات، والمرافق الأخرى.

كما أكد الدكتور الشرفات على الحقوق المائية لمصر والسودان، وضرورة نصرة القضية الفلسطينية والقضية اليمنية واستعادة الشرعية من الحوثيين، ورفض التدخلات التي تحاول فرض الانقلاب على الشرعية اليمنية، وتبني المبادرة الخليجية التي يكون أساسها بين افراد الشعب اليمني.



كما تم التأكيد على حقوق العراق المائية التي يجري وقفها في الأنهار القادمة من إيران، وعلى وحدة الشعب الليبي ونصرة قضاياه، وتوحيد مؤسساته العسكرية، ورفض التدخل الأجنبي بشؤونه، والحفاظ على وحدة الشعب السوري وحل قضيته بالحوار بين ابناءه، ونصرة القضية اللبنانية بالحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه واستقلاله ورفض التدخل الأجنبي في شؤونه الداخلية.



وخلال أعمال اللجنة، تم تزكية النائب في مجلس الامة الكويتي الدكتور عبيد الواسمي رئيسا للجنة، وعضو مجلس النواب المغربي لحسن السعدي مقررا لها.