الأربعاء 02-02-2022
الوكيل الاخباري

الملك يؤكد على توحيد المواقف العربية لمواجهة التحديات

الحكومة: التنقيب عن الذهب والنحاس قريبا - أسماء المناطق

الصحة: لا يمكن إصابة الشخص الواحد بالنوعين من متحور أوميكرون

فرنسا ترفع معظم قيود كورونا

الاحتلال يرصد 297 حالة إصابة بالسلالة الفرعية من أوميكرون

توقيف صاحب أسبقيات اعتدى على صاحب محل بالزرقاء

أستراليا تنفي أن تكون سفينة حربية مصدر إصابات بكورونا في تونغا

الفايز: نرفض التدخل بشؤون الخليج.. وموقفنا ثابت من القضية الفلسطينية

1135 حيازة زراعية مشمولة بالضمان الاجتماعي

رئيس غازبروم الروسية يكشف تفاصيل عن مشروع غاز ضخم مع الصين

الأربعاء، 02-02-2022 03:17 م

الملك يؤكد على توحيد المواقف العربية لمواجهة التحديات

61fa823f4bbce


الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

اضافة اعلان


وتناول اللقاء التطورات على الساحتين العربية والإقليمية، إذ أكد جلالته ضرورة تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية لمواجهة مختلف التحديات، مشيرا إلى أهمية دور جامعة الدول العربية بهذا الخصوص.


وشدد جلالة الملك على حرص الأردن على دعم أي جهد يصب في تطوير العمل العربي المشترك ومأسسته.


وعلى صعيد القضية الفلسطينية، جدد جلالته التأكيد على أهمية تحريك عملية السلام، وإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين، ووفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
473d779d219e94b6b11ed22ff4a94418

وزير العمل القطري يصل إلى المملكة في زيارة رسمية

WhatsApp Image 2022-02-02 at 3.18.50 PM

الصفدي: حل الدولتين الحل الوحيد لتحقيق السلام العادل

89786759

اعتداءات متكررة على الثروة الحرجية غرب إربد

جرام-الذهب.png

الحكومة: التنقيب عن الذهب والنحاس قريبا - أسماء المناطق

1202212151221822805344

العسعس: ضريبة المبيعات غير عادلة

59967182_101

الصحة: لا يمكن إصابة الشخص الواحد بالنوعين من متحور أوميكرون

أخبار متعلقة
FKQfTpYXIAMpHZp

الملك يوجه رسالة للأردنيين : لا مكان بيننا لمسؤول يهاب اتخاذ القرار - نص الرسالة

labour-day

نقابات العمال: توجيهات الملك خففت من آثار جائحة كورونا

1 (51)

مركز الأزمات عن أوميكرون: يختلف عن بقية المتحورات

0L5A9566

إصابات كورونا النشطة في المملكة تواصل الانخفاض

سد_الكرامة_1

مشروع استثماري في سد الكرامة .. والحكومة تُعلن التفاصيل

efa5f61d5c33524839ac279301c441f8

متلقي جرعتي لقاح كورونا يتخطون حاجز الـ4 ملايين شخص في الأردن