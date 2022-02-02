الملك يؤكد على توحيد المواقف العربية لمواجهة التحديات

الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

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وتناول اللقاء التطورات على الساحتين العربية والإقليمية، إذ أكد جلالته ضرورة تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية لمواجهة مختلف التحديات، مشيرا إلى أهمية دور جامعة الدول العربية بهذا الخصوص.



وشدد جلالة الملك على حرص الأردن على دعم أي جهد يصب في تطوير العمل العربي المشترك ومأسسته.



وعلى صعيد القضية الفلسطينية، جدد جلالته التأكيد على أهمية تحريك عملية السلام، وإعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس حل الدولتين، ووفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.



وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

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