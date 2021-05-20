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الخميس، 20-05-2021 01:07 م

الاحتلال يمدد اعتقال أردنيين اثنين تسللا عبر الحدود

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الوكيل الإخباري- قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا، تمديد اعتقال أردنيين اثنين تسللا نحو فلسطين المحتلة، إلى الاثنين المقبل، بحسب المحامي خالد محاجنة.

وقال محاجنة، إن "جلسة بمحكمة الصلح بحيفا عقدت للنظر بطلب الشرطة والمخابرات تمديد اعتقالهم لمدة 15 يوما إضافيا على ذمة التحقيق في المخابرات.

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قاضية المحكمة وبعد الاعتراض على طلب الشرطة والمخابرات والسماع للادعاءات ضد طلب التمديد، قررت رفض طلب الشرطة بشكل جزئي ومددت اعتقالهم لمدة 4 أيام إضافية حتى الاثنين الموافق 24 أيار الحالي".

وأضاف أن "الجلسة عقدت على قسمين ومرحلتين, القسم الأول (جلسة سرية) بحضور المعتقلين أنفسهم أمام القاضية بدون حضور المحامي، بسبب أمر منع لقاء محامِ والذي يسري مفعوله حتى الساعة 23:00 من مساء الخميس، والقسم الآخر العلني عقدت الجلسة بحضور محامي المعتقلين وبدون تواجد المعتقلين بقاعة المحكمة".

"مباشرة بعد انتهاء جلسة محكمة حيفا، عقدت في تمام الساعة 11:00 جلسة أمام قاضي المحكمة المركزية بمدينة الناصرة، للنظر بالاستئناف المقدم باسم المعتقلين بواساطة محاميهم ضد أمر المخابرات بمنعهم من لقاء محاميهم"، أضاف محاجنة.

وأضاف: "بعد التداول بالاستئناف، قررت المحكمة إبقاء أمر منع لقاء المحامي مع المعتقلين حتى الساعة 23:00 من مساء اليوم (الخميس)، وفي حال لم تحدث أي تطورات بالتحقيق سيلغى الأمر وإن كان عكس ذلك وحدثت تطورات سيكون المجال أمام المخابرات بمنعهم من لقاء محاميهم لمدة أخرى أقصاها 10 أيام كما ينص القانون الإسرائيلي".

 




 

 


 

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