الاردنيون على موعد مع عطلة لمدة 6 ايام

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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رجح مصدر ان تصدر رئاسة الوزراء بلاغا رسميا، يقضي بتعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من صباح يوم الاثنين 19 تموز وحتى مساء يوم السبت 24 من الشهر نفسه .وأكد مركز الفلك الدولي أن يوم الاثنين الـ19 من شهر تموز القادم سيكون هو يوم وقفة عيد الأضحى.ووفقا لهذا التاريخ فإن عيد الأضحى سيبدأ من يوم الثلاثاء 20 تموز حتى الجمعة 23 من الشهر نفسه.و يستثني البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.