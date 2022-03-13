الاستهلاكية العسكرية: لا رفع للأسعار أو تحديد للكميات على المواطنين

الوكيل الإخباري - أكد مدير المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العقيد محمد الحديد، أنه لن يتم رفع الأسعار أو تحديد الكميات على المواطنين في أسواق المؤسسة.

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وقال خلال مداخلته على إذاعة "جيش إف إم" ، إنه ضمن استعدادات المؤسسة لشهر رمضان المبارك، فقد تقرر عدم رفع الأسعار أو تحديد الكميات على المواطنين، إلا في حال تم رصد أن المشتري هو تاجر.



وأضاف أنه تم تبليغ مدراء الأسواق ورؤساء الشعب في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، بضرورة التمييز ما بين المواطن والتاجر، بحيث يتم تحديد الكميات للتجار بينما السماح للأسر بشراء احتياجاتها كاملة.



وبين أن المؤسسة مستعدة لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومتوقعة لحدوث زيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المؤسسة لديها مخزون كاف من المواد يغطي طلب شهر رمضان، وعليه لن تقوم برفع الأسعار في أسواقها المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.



وفيما يتعلق بالسلف الشرائية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي من الاستهلاكية العسكرية، أكد الحديد أنه تم عقد اجتماعات لإيجاد آلية للتخفيف على المتقاعدين في الضمان الاجتماعي، خاصة خلال الفترة الحالية الحرجة (قرب شهر رمضان، والارتفاع في الأسعار الحاصل في الساحة الدولية)، وعليه تم الاتفاق على تزويد الضمان الاجتماعي بكوبونات تسوق.



وقال إن العمل سيتم من خلال قائمة البيانات الموجودة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على أن يتم البدء في استقبال الطلبات في 20 الشهر الحالي، بحيث يقوم المنتفع بتعبئة الطلب، وبعد موافقة الضمان الاجتماعي يتم استلام الكوبون من خلال مكاتب الضمان.





