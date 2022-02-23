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الأربعاء، 23-02-2022 06:34 م

الزراعة: إنشاء 3 مستشفيات بيطرية في الأردن

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأربعاء، على أهمية الارتقاء بالخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية، لافتًا إلى أن العمل جارٍ على إنشاء 3 مستشفيات بيطرية في المملكة، من خلال استغلال مبان غير مستفاد منها لإقامة تلك المستشفيات، التي ستوفر الخدمات الأساسية من أطباء بيطريين ولقاحات وأدوية بيطرية، وتوفير برنامج تلقيح على مدار العام.اضافة اعلان


وقال إن موازنة الوزارة، بما فيها المركز الوطني للبحوث الزراعية، بلغت للعام الحالي 72 مليونا و327 ألف دينار، منها 55 مليونا و589 ألف دينار نفقات جارية.

وأضاف، خلال مناقشة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، موازنة وزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، ضمن مناقشاتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية لسنة 2022، أن النفقات الرأسمالية بلغت 16 مليونا و738 ألف دينار، منها مشاريع مركزية بـ 11 مليونا و310 آلاف دينار ومشاريع مجالس المحافظات "اللامركزية" 5 ملايين و428 ألف دينار.

 




 

 


 

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