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الاستهلاكية المدنية تؤكد توفر مخزون استراتيجي من السلع يكفي لمدد آمنة

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الخميس، 08-12-2022 02:13 م

الاستهلاكية المدنية تؤكد توفر مخزون استراتيجي من السلع يكفي لمدد آمنة

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الوكيل الاخباري- قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، إن لدى المؤسسة مخزونا استراتيجيا مريحا من السلع الأساسية والاستهلاكية المختلفة تكفي أسواق لمدد آمنة.

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وأكد اليوم الخميس، أن المؤسسة عززت مخزونها من مجمل السلع الأساسية، واعتادت مع شركائها الموردين على تخزين السلع المتعاقد عليها في مستودعات المؤسسة أو تخزينها لدى الشركات بحيث يتم طلبها عند الحاجة، وذلك لمواجهة أي نقص في هذه المواد.


وأشار القضاة إلى أن المؤسسة لديها مخزون استراتيجي كبير من السلع الغذائية الأساسية من الأرز والزيوت النباتية والسكر وحليب البودرة تكفي الأسواق لمدد مريحة، مبينا أنه تم تعزيز كميات السلع في أسواق المؤسسة، والتي تمتاز بجودة عالية وأسعار تقل عن مثيلاتها في السوق المحلي.


وأكد استعداد المؤسسة أيضا لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال التعاقد على شراء السلع كافة التي يكثر الطلب عليها خلال الشهر الفضيل، وستخضع للفحوصات المخبرية لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء ليتم توريدها إلى مستودعات المؤسسة في خو/ الزرقاء، تمهيداً لعرضها في أسواق المؤسسة خلال الشهر المقبل.


وفي السياق ذاته، أوضح القضاة أن المؤسسة وضمن سياستها خلال الأعوام الماضية قدمت عروضا ترويجية وتخفيضات على أسعار موادها في نهاية كل شهر تزامناً مع صرف رواتب الموظفين، حيث بلغ عدد المواد المخفضة والعروض الترويجية حوالي 200 مادة شهرياً شملت مواد غذائية وغير غذائية، الأمر الذي شكل فرصة للمواطن لشراء احتياجاته بأسعار مخفضة.


يشار إلى أن لدى المؤسسة مستودعات رئيسة في منطقة خو/ الزرقاء بمساحات كبيرة جداً، بالإضافة لوجود حوالي 40 شاحنة تقوم بتوريد السلع للأسواق.

 




 

 


 

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