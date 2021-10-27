الاقتصاد الرقمي: الأردن يسعى لمواكبة التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

الوكيل الاخباري- أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، الأربعاء، سعي الأردن إلى مواكبة آخر التطورات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والفرص المتاحة وتهيئة فرص مناسبة للابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في المملكة ودعم البحوث والدراسات في هذا الشأن.



وأضاف، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني. أن الحكومة تدرك أهمية وجود منظومة أمن سيبراني فعالة، حيث يعتبر الفضاء السيبراني الوطني بيئة عصرية تتطلب حماية ممنهجة وشاملة على المستوى الدولي والمحلي والقطاعي.



وتابع الهناندة أن الحكومة عملت على إصدار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2018-2023، وذلك نظرا للنمو المتسارع للتكنولوجيا الرقمية والتطور في الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية وزيادة القدرة على معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي، فقد أصدرت الحكومة الأردنية السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 لتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية الرقمية.

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