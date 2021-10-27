الأربعاء 27-10-2021
الوكيل الاخباري

لليوم الثاني.. روسيا تسجل أرقاما قياسية لوفيات كورونا

غزة: 6 وفيات و240 إصابة جديدة بكورونا

لجنة الأوبئة توضح حول السماح بالتقارب في المساجد

100 مستفيد جديد من اسكان ضباط الامن المتقاعدين -اسماء

هيئة تنظيم قطاع الطاقة تحصل على الاعتماد العالمي لنظام إدارة المخاطر

الخلايلة: الأردن لديه اجراءات كبيرة جداً في الأقصى

اليابان: أسعار البنزين تبلغ أعلى مستوى في 7 سنوات

أسعار الذهب الاربعاء 27/ 10/ 2021

مستوطنون متطرفون يقتحمون الاقصى

الاقتصاد الرقمي: الأردن يسعى لمواكبة التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

الأربعاء، 27-10-2021 10:21 ص

الاقتصاد الرقمي: الأردن يسعى لمواكبة التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي

6178fd9fab222


الوكيل الاخباري- أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، الأربعاء، سعي الأردن إلى مواكبة آخر التطورات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والفرص المتاحة وتهيئة فرص مناسبة للابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في المملكة ودعم البحوث والدراسات في هذا الشأن.

وأضاف، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني. أن الحكومة تدرك أهمية وجود منظومة أمن سيبراني فعالة، حيث يعتبر الفضاء السيبراني الوطني بيئة عصرية تتطلب حماية ممنهجة وشاملة على المستوى الدولي والمحلي والقطاعي.

وتابع الهناندة أن الحكومة عملت على إصدار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2018-2023، وذلك نظرا للنمو المتسارع للتكنولوجيا الرقمية والتطور في الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية وزيادة القدرة على معالجة البيانات والذكاء الاصطناعي، فقد أصدرت الحكومة الأردنية السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 لتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية الرقمية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Untitled-1-5

لجنة الأوبئة توضح حول السماح بالتقارب في المساجد

231927_19_1635322091

100 مستفيد جديد من اسكان ضباط الامن المتقاعدين -اسماء

1604823256037

هيئة تنظيم قطاع الطاقة تحصل على الاعتماد العالمي لنظام إدارة المخاطر

10202126133557127655301

الخلايلة: الأردن لديه اجراءات كبيرة جداً في الأقصى

unnamed

إطلاق ورش توعوية حول حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل

الاصطناعي-في-القطاع-الصحي...-

افتتاح مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي بالبحر الميت

أخبار متعلقة
920212616517721837842

الحكومة تعود للتشديد للتعامل مع جائحة كورونا

f

الشبول يعتذر عن استقبال المهنئين

10202111142428650425229

مجلس الوزراء يعقد جلسة عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية

10202111102037316574949

رئيس الوزراء : لا بد من التصدي لاستعادة منظومة القيم

رئاسة

مجلس الوزراء يقرر تسمية الشبول ناطقا رسميا باسم الحكومة

خصاونة 3

تعديل وزاري على حكومة الخصاونة خلال ساعات