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السبت، 23-09-2023 04:44 م

الامانة : لا اغلاقات او تحويلات مرورية جراء اعمال صيانة الانارة في جسر عبدون

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

اكد الناطق باسم امانة عمان الكبرى ، ناصر الرحامنة انه لا يوجد اي اغلاقات او تحويلات مرورية جراء اعمال صيانة الانارة في جسر عبدون .اضافة اعلان


واشار الرحامنة لـ "الوكيل الإخباري" ان نظام الانارة لجسر عبدون يجري له تحديث بشكل كامل دون تعطيل على حركة السير الانسيابية .

وكان قد اعلن الناطق باسم امانة عمان ناصر الرحامنة في بيان إن نظام الإنارة في جسر عبدون المعلق تجري له حالياً أعمال صيانة وتحديث بشكل كامل ، وجاء ذلك إشارة إلى بعض الملاحظات التي تتحدث عن إنارة جسر عبدون المعلق.

 




 

 


 

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