الامانة لـ الوكيل : لا اغلاقات في عمّان

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان ناصر رحامنة، إن جميع الطرق والأنفاق والجسور في عمان سالكة ولا يوجد اي اغلاقات حتى الآن بسبب الأحوال الجوية.



وبين الرحامنة لـ " الوكيل الاخباري" ان الفرق تتواجد في الميدان من ساعات مساء أمس الاحد، ولم يتم الإبلاغ عن حالات غرق أو مداهمة مياه الأمطار للمنازل.



وأوضح أن الأمانة أعلنت حالة الطوارئ " قصوى مياه" للتعامل مع المنخفض الجوي.

اضافة اعلان

وتشهد أغلب مناطق العاصمة عمان منذ ساعات صباح اليوم الإثنين، تساقطاً غزيراً للامطار، خلال تاثر المملكة لمنخفض جوي عميق.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة