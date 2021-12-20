الإثنين 20-12-2021
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الإثنين، 20-12-2021 11:02 ص

الامانة لـ الوكيل : لا اغلاقات في عمّان

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان ناصر رحامنة، إن جميع الطرق والأنفاق والجسور في عمان سالكة ولا يوجد اي اغلاقات حتى الآن بسبب الأحوال الجوية. 

وبين الرحامنة لـ " الوكيل الاخباري" ان الفرق تتواجد في الميدان من ساعات مساء أمس الاحد، ولم يتم الإبلاغ عن حالات غرق أو مداهمة مياه الأمطار للمنازل. 

وأوضح أن الأمانة أعلنت حالة الطوارئ " قصوى مياه" للتعامل مع المنخفض الجوي.

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وتشهد أغلب مناطق العاصمة عمان منذ ساعات صباح اليوم الإثنين، تساقطاً غزيراً للامطار، خلال تاثر المملكة لمنخفض جوي عميق.

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