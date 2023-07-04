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الثلاثاء، 04-07-2023 11:18 ص

الامن العام : الحملات الأمنية مستمرة في كافة مناطق المملكة

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 الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ ادارة مكافحة المخدرات ،مستمرة وبقوة في عملياتها النوعية لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة .

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال شهر حزيران ومن تاريخ 1/6/2023 ولغاية 30/6/2023 تم التعامل مع 593 قضية اتجار وترويج للمواد المخدرة ، أُلقي القبض خلالها على 1098 شخصاً ما بين تاجر ومروج للمواد المخدرة ومنهم اشخاص مصنفون بالخطرين ، إذ جرت إحالتهم جميعاً للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة .

وأوضح الناطق الاعلامي انه تم ضبط خلال تلك القضايا (124 ) كغم من مادة الحشيش و ( 900 ) ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة و (8) آلاف حبة من الحبوب المخدرة و (4 كيلو) من مادة الكريستال المخدرة و 37 كغم من مادة الماريجوانا المخدرة و (24) غرام من مادة الكوكائين المخدرة  و 2 كيلو من مادة الحشيش الصناعي و 2 كيلو و 400 غرام من بودرة الحشيش الصناعي المخدرة، ومجموعة من الأسلحة النارية.  

وعلى الصعيد التوعوي فقد نفذت ادارة مكافحة المخدرات من خلال المحور التوعوي 275 نشاطا توعويا لشهر حزيران تضمنت عدداً من الدورات والمحاضرات وورش العمل والندوات بالتشارك مع الجهات الاكاديمية والاعلامية والشركاء اصحاب العلاقة . 

وفي ذات السياق بلغت عدد الادخالات لمركز علاج المدمنين التابع لادارة مكافحة المخدرات لشهر حزيران 85 حالة ما بين دخول ومراجع .

وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة في كافة مناطق المملكة ،بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطٍ وترويج واتجار ،وتسخر لذلك كل الامكانيات العملياتية واللوجستية .

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