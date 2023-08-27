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الأحد، 27-08-2023 08:06 م

الامن العام : القبض على الملثم الذي ظهر بفيديو شارع مكة

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ بلاغا ورد قبل ايام لمركز امن البيادر بقيام شخص مطلوب وملثم بالتهجم وألحق أضراراً مادية بأحد المحال التجارية في شارع مكة في العاصمة وهو ما ظهر في فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

واكد الناطق الاعلامي أنه ومنذ لحظة الابلاغ عن الحادثة جرى تحديد هوية الشخص والبحث عنه ، إذ تمكن فريق من البحث الجنائي اليوم وبعد كمين محكم من القاء القبض عليه وبوشرت التحقيقات معه تمهيداً لاحالته للقضاء.

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