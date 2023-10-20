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الامن العام : القبض على شخص أضرم النار في مركز للعناية بالاسرة

الجمعة، 20-10-2023 10:12 م

الامن العام : القبض على شخص أضرم النار في مركز للعناية بالاسرة

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - ألقت قوة أمنية القبض على شخص أقدم مساء اليوم، على إضرام النار بمركز للعناية بالاسرة في منطقة الثنية في الكرك، وهو ما ظهر في فيديو جرى تداوله لاحقاً.

وفي التفاصيل أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن إحدى الدوريات العاملة وأثناء قيامها بواجبها لاحظت اشتعال النيران بمبنى المركز، وفور وصولها للمكان لاحظت أحد الأشخاص يخرج من المبنى وبحوزته أداة حادة وحاول الفرار فتمت ملاحقته والقبض عليه وكان يحمل أداة حادة بيده وتبين بأنّه يحمل عدداً من القيود الجرمية ، وضُبطت بحوزته مواد مخدرة.

وأضاف أن الحريق أحدث أضراراً مادية في أجزاء من المركز وتم التعامل معه من قبل كوادر من الدفاع المدني مباشرة دون وقوع أية إصابات بشرية، وبوشرت التحقيقات.

وأكد الناطق الإعلامي، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر فيما يبث أو ينشر من خطاب، مشددا على ضرورة الابتعاد عن كل ما قد يقود إلى التحريض على مثل هذه الأفعال التي لا تمثل ديننا ولا أخلاقنا وتلحق الضرر بالمجتمع، وبمؤسسات مجتمعية تقوم على خدمة للمواطنين والعناية بأسرهم.

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