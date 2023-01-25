الامن العام : ضبط 9 تجار مخدرات خلال 48 ساعة - صور

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم لملاحقة كافة اشكال التعامل مع مهربي وتجار ومروجي المواد المخدرة وفي مختلف مناطق المملكة ، والقوا القبض خلال ال 48 ساعة الماضية على تسعة اشخاص منهم وضبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة والاسلحة النارية .



وفيما يتعلق بقضايا التهريب فقد تم التعامل مع قضيتي في احدى العابر الحدودية الشمالية وبالتنسيق مع الجمارك الاردنية والاجهزة الامنية جرى في الاولى القاء القبض على احد السائقين التي وردت معلومات عن قيامه بمغادرة البلاد من اجل اخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة داخل مركبته لتهريبها داخل المملكة ، إذ جرى ايقافه وضبطه فور وصوله للمعبر الحدودي وبتفتيش المركبة عثر على 3 كغم من مادة الكرستال القاتلة و30 الف حبة مخدرة اخفيت بمخبأ سري بجسم المركبة.



فيما وقع الاشتباه باحد الاشخاص في القضية الثانية اثناء قدومه عبر ذات المعبر الحدودي إذ جرى تفتيشه وضبط بحوزته كميات من مادة الكريستال القاتلة وكمية من الحبوب المخدرة اخفيت داخل علب التبغ .



وفي البادية الشمالية وبعد مراقبة وجمع المعلومات عن شخص من جنسية عربية والتأكد من قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة وتوزيع كميات كبيرة منها على مروجي المخدرات جرت مداهمته والقاء القبض عليه وضبط بحوزته 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة.



فيما دوهم شخصان من مروجي المخدرات في القضية الرابعة في لواء الرمثا احدهما من جنسية عربية والقي القبض عليهما وضبط بحوزتهما 8 كفوف من الحشيش و5 الاف حبة مخدرة .



وفي العاصمة تم التعامل مع قضيتين القي القبض في الاولى على ثلاثة مروجين بعد مداهمة مكان وجودهم وضبط بحوزتهم كمية من الماريجوانا واربعة اسلحة نارية ثلاثة منها اوتوماتيكية ، كما والقي القبض شرق العاصمة على احد المروجين وبحوزته 6 كفوف من الحشيش .

اضافة اعلان



وجرى التحقيق في كافة القضايا واحالة المتورطين لمدعي عام محكمة امن الدولة.









