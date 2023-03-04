السبت 04-03-2023
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الامن العام يتعامل مع مشاجرة في اربد
تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية
“الأشغال” تنفذ مطبات نموذجية قبل فتحات الالتفاف على طريق نزول صافوط
الحكومة : سنزرع القمح في الجزائر
أخبار الشركات
أخبار الشركات
أوبو تطرح رينو8 T 5G المزود بكاميرا بورتريه بدقة 108 ميجابكسل وشاشة منحنية ثلاثية الأبعاد
زين تضيء مبانيها احتفالاً بيوم المدينة
شركة المال للتمويل توقع اتفاقية لتطوير تطبيق الهواتف المحمولة الخاصة بها
الأردنية للطيران تقيم محاضرة حول الإسعافات الأولية بالتزامن مع اليوم العالمي للدفاع المدني
كورونا
كورونا
مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لرفع السرية عن أصل فيروس كورونا