الامن العام يحذر المواطنين : ابتعدوا عن هذه الأماكن في الساعات القادمة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - جددت مديرية الأمن العام تحذيرها من الأجواء المتوقعة في الساعات المقبلة، التي قد تشهد غزارة في الهطولات المطرية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.



وحذرت المديرية من خطر ارتفاع منسوب المياه، داعية إلى الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكّل السّيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبورها سواء بالمركبات أو سيراً على الأقدام.



ودعت إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية في مختلف أنحاء المملكة.

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