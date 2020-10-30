الامن العام يضبط اسلحة اوتوماتيكية في حفل زفاف - صور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد للعاملين في ادارة البحث الجنائي فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله اقامة حفل زفاف تخلله قيام مجموعة من الاشخاص باطلاق عيارات نارية .



واضاف الناطق الاعلامي انه بالتحقيق وجمع المعلومات حول الحفل فقد حُدد مكان اقامة الحفل في مدينة السلط والاشخاص الذين ظهروا خلاله،وجرت مداهمتهم اليوم والقي القبض على ثلاثة اشخاص منهم وضُبط بحوزتهم خمسة اسلحة نارية اثنان منها اوتوماتيكية وكمية من أشتال مادة الماريجوانا المخدرة وما زال التحقيق جارياً.

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