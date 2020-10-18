رسالة أمنيــة هامة للأردنيين

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - بحزم ، وبقوة حصن منيع، يقف نشامى الأمن العام ، وقفة رجل واحــد ، مُستبسلين ، مُدافعين عن حِمـى الوطن ، لا يهابون في الحقّ لومة لائم ، يصنعون من التحدّيات أمنا للأردن ، يصــعدون بعشقهم لتراب الوطن إلى علياء السماء ، مُصاحبيــن معهم ، شعار الهاشمييــن في حبّ الوطن النفيس ، الذي ما انفك شعارا لهم في عملهم ، في ميدانهــم ، حاملين كأس البطولات في أيديهم الصلبة.

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هــؤلاء ، قست قلوبهم أمام من يخرج عن القــانون ، وأمام من يُهدّد أمن واستقرار الوطن الغالي ، وأمام من يُروّع المواطنين ، الذين يستهترون بالأنظمة والقوانين ، رجال عاهدوا الله - عزّوجل - بالدفاع عن وطـن يحتضن شمس الشموخ من خلف جبال الإباء الأردنية .

رجال الوطن ، صنعتم الأمل وما زلتم في نفوس الأردنيين ، حملتم البنادق قصّة بطولية ، رميتم قلوبكم في الميدان ، وروحكم باتت نيشانا على صــدوركم ، فرسمتم حدود الأمان بأعينكم، لا تُساومون على ذرة من تراب الوطن، وإن كان حنظل أمامكم تجرعتموه وكأنه "الحلو" لأجل الأردن .

الأمن العــام ، كلّ رجل في مكانه ، أرسل رسائل أردنيّـــة ، أمس السبت ، بأنه لا يتوانى عن آداء خدمته للأردنيين ، وهذا ما اتضح من خلال قيام الأجهزة الأمنية بحملات مكثّفة للقبض على المطلوبين بقضايا متعلقة بالبلطجة والعنف وفرض الأتاوات.

مشاهد يصعب وصف القوة والرصانة فيها ، حيث باتت القوات الأمنية منتشرة في عدد من مناطق المملكة، في ليلة بطوليـــة ، تُستحقّ أن تذكر ، بتوجيهات من مدير الأمـن العام ، اللواء حسين الحواتمة ، الذي أخذ على عاتقه حمل الوطن في قلبه ، وجعل حماية الأردنيين في عينيه ، من أجل وطن العزّة يباهي العالم بأمنه واستقراره ، في ظلّ القيادة الهاشمية الحكيمة .

الرسالة الأمنيّة ، وصلت كلّ بيت أردني ، بأن هنالك رجالا ثابتين يضربون بيد من حديد كلّ من تسول نفسه ويهدد أمن واستقرار الأردن ، وكلّ من يعبث بسلامة الأردنيين ، ويخوفهم ، وكلّ من يرمي عرض الحائط بالأنظمة والقوانين .

هيبة الوطن أنتم ، ولكم الوطن هيبة ، فلّله دركم ما دامت قلوبكم تنبض بحبّ الوطن.

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