الامن العام يلقي القبض على قاتل المواطن الذي عُثر عليه في إربد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه بتاريخ 8/8/2021 م ورد بلاغ لغرفة عمليات مديرية شرطة محافظة اربد بوجود جثة لأحد الأشخاص ملقاة في منطقة حرجية ببيت راس في محافظة اربد ، حيث تحرك على الفور المركز الأمني المختص وفريق من البحث الجنائي والمدعي العام إلى المكان ليتبين بأن الجثة تعود لشخص معمم عنه ومفقود ومتغيب عن المنزل وجرى تحويله للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة ، حيث وردت التقارير الطبية الشرعية والتي أكدت وجود شبهة جنائية حول وفاته وان سبب الوفاة ناتج عن تعرضه لعدة ضربات بواسطة أداة راضة .وأضاف الناطق الإعلامي أنه شُكل فريق تحقيقي من مديرية الشرطة والبحث الجنائي للتحقيق في القضية وجمعت المعلومات حولها ، حيث تمكن الفريق من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص الذي كان على معرفة سابقة بالمغدور، وأُلقي القبض عليه، واعترف بعد التحقيق معه باستدراج المغدور لمنطقة خالية من السكان وضربه بواسطة أداة راضة ( ماسورة ) نتيجة خلافات سابقة بينهما، وجرى ضبط أداة الجريمة وتحويل القضية الى مدعي عام الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه 15 يوماً عن تهمة القتل العمد .