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الخميس، 06-10-2022 06:33 م

الامن يحذر من روابط وهمية احتيالية تدعي تقديم مساعدات

الأمن العام


الوكيل الاخباري - حذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية من روابط وهمية تدعي أنها تعود لوزارات ومؤسسات حكومية وتحمل شعارها، ورسائل تطلب من المواطنين الدخول الى هذه الروابط وتعبئة بيانات شخصية، وإرفاق وثائق للحصول على مساعدات.

وبينت الوحدة في منشور على صفحتها الرسمية، أن هذه الروابط وبعد الحصول على البيانات تطلب من الضحية إرسال مبلغ مالي في سبيل إتمام المعاملة والحصول على الدعم ليقع المتعامل مع هذه الروابط ضحية احتيال مالي الكتروني .

وأوضحت الوحدة، أن هذه الروابط تم تتبعها وتحديد مصدرها، وتبين أنها ناشئة من خلال خوادم خارج البلاد، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف العمل بها داخل المملكة.

وأهابت الوحدة بالمواطنين عدم التعامل مع مثل هذه الروابط، وعدم إرسال أي معلومات ذات طابع شخصي على مواقع مجهولة، مشيرة إلى أن الخدمات الإلكترونية المقدمة من الجهات الحكومية باتت معروفة لدى الجميع ومبينة على مواقعها الرسمية الآمنة، مع التأكيد على عدم تداول أي روابط الكترونية أو نشرها أو فتحها للحماية من الوقوع عرضة للاحتيال الالكتروني.

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