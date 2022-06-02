الامن يحقق بملابسات وفاة مواطن في الزرقاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي مواطن خمسيني سقط من الطابق الثالث في منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .



وبالتفاصيل قال المصدر إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات الزرقاء صباح اليوم عن سقوط شخص خمسيني من الطابق الثالث في الغويرية حيث تم إسعافه إلى مستشفى الزرقاء الحكومي إلا أنه ما لبث وأن فارق الحياة.



واشار المصدر ان الاجهزة الامنية باشرت التحقيقات .

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