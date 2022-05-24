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الثلاثاء، 24-05-2022 03:57 م

الحكومة تتابع تنفيذ مبادرات ملكية في الزرقاء

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الوكيل الإخباري - تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية، التقى وزير الأشغال العامَّة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، ومدير إدارة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي عماد الحباشنة، عددا من مستثمري منطقة وادي العش الصناعية.اضافة اعلان


وجاء اللقاء لمتابعة مشاريع المبادرات الملكية التي تعنى بها وزارة الأشغال العامة والاسكان، وذلك على هامش الزيارة التي أجراها رئيس الديوان الملكي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك يوسف حسن العيسوي مؤخرًا واطلق خلالها حُزمة من المبادرات الملكية التنموية والتطويرية، في محافظة الزرقاء.

وأكد الكسبي خلال اللقاء الذي حضره محافظ الزرقاء حسين الجبور والمعنيين في الوزارة، أن الحكومة لن تتوانى عن ترجمة التوجيهات الملكية السامية على ارض الواقع لتوفير البيئة الأمثل للاستثمار من خلال توفير كل التسهيلات والحوافز اللازمة للمستثمرين، مشددًا أهمية الاهتمام بمنطقة وادي العش الصناعية مما يسهم بتعزيز الاستثمار فيها، وينعكس على العجلة الاقتصادية ككل بشكل إيجابي ويساهم بتوفير فرص عمل.

وأضاف أنه سيتم العمل على اجراء مخطط شمولي لكل المنطقة وستقوم بتنفيذه وزارة الأشغال لغايات خدمة منطقة وادي العش وإعادة تأهيل البنية التحتية فيها، بما يدعم ويشجع الصناعات والصناعيين والمستثمرين.

و استمع الكسبي إلى عدد من المطالب التي تقدم بها المستثمرين موعزًا إلى المعنيين في الوزارة العمل على حلها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من جهته، أكد مدير ادارة متابعة المبادرات الملكية في الديوان الملكي عماد الحباشنة، أن لن يكون هناك أي تباطؤ بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لدعم الاستثمار والمستثمرين.

وقال، إن مشاريع المبادرات الملكية السامية التي اعلن عنها رئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي في الزرقاء ومنها إعادة تأهيل منطقة وادي العش الصناعية ستنفذ وفق خطة زمنية وبمتابعة ميدانية حثيثة من إدارة متابعة تنفيذ المبادرات الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان.

بدورهم، ثمن مستثمرو منطقة وادي العش الصناعية اللقاء الذي جمعهم مع الوفد الزائر، والذي سينعكس على أرض الواقع ويساهم في تعزيز الاستثمار في المنطقة، بما يحقق رؤى وتطلعات سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وأكدوا أن الاعمال التي ستتم في المدينة الصناعية ستساهم في تشجيع الاستثمارات وتوفير فرص عمل بجميع المجالات، ما يساهم في دعم الاقتصاد الأردني ككل.

إلى ذلك أجرى وزير الأشغال ومدير ادارة متابعة المبادرات الملكية في الديوان الملكي جولة ميدانية في المنطقة الصناعية بوادي العش تفقدوا خلال واقع البنية التحتية، وتم الايعاز إلى المعنيين بدراسة واقع الحال واجراء اللازم بشكل فوري.

 




 

 


 

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