السبت 21-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير الزراعة يتفقد مشاريع ريادية في الرمثا

اصابتان بحادث سير داخل نفق الدوار السابع

دحبور رئيساً للاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي

الخضري : مجلس محافظة الزرقاء سيركز على إقامة مشاريع تنموية وخدمية

بني مصطفى ترعى مؤتمر إطلاق المؤشر الإقليمي حول العنف ضد النساء

إربد: لقاء يبحث تحديات قطاع الألبسة وأبرز احتياجاته للتعافي

تحذير امني لجميع مستخدمي موقع الفيس بوك بالاردن

الصحة تعقد اجتماعًا طارئًا بشأن مرض جدري القرود

الصحة تحسم الجدل حول وجود حالات إصابة أو اشتباه بجدري القرود بالأردن

اختتام فعاليات برنامج مهاراتي الفوج الثاني في إربد

السبت، 21-05-2022 08:14 م

الخضري : مجلس محافظة الزرقاء سيركز على إقامة مشاريع تنموية وخدمية

zaeqa-pic-city


الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، اليوم السبت، إن المجلس سيركز خلال عمله على إقامة جملة من المشاريع الخدمية والتنموية لتنعكس إيجابا على أهالي الزرقاء وتخفف من حدة الفقر والبطالة.

وأوضح خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم ، في قاعة غرفة تجارة الزرقاء، أن موازنة المحافظة خلال العام الحالي بلغت 10.618 مليون دينار، قسمت إلى جزئين: الأول مخصص لمشاريع رأسمالية وسيجري توزيعها على القطاعات المختلفة، والثاني مخصص لإدامة عمل مجلس المحافظة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الزراعة

وزير الزراعة يتفقد مشاريع ريادية في الرمثا

f

دحبور رئيساً للاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي

52022202002508016293

بني مصطفى ترعى مؤتمر إطلاق المؤشر الإقليمي حول العنف ضد النساء

s

إربد: لقاء يبحث تحديات قطاع الألبسة وأبرز احتياجاته للتعافي

هل-يوجد-مشكلة-في-الفيس-بوك-وما-هو-حلها

تحذير امني لجميع مستخدمي موقع الفيس بوك بالاردن

وزارة الصحة 2

الصحة تعقد اجتماعًا طارئًا بشأن مرض جدري القرود

أخبار متعلقة
1652703862357

اطلاق مبادرة توعوية عن حوادث السير في الزرقاء

الدوريات الخارجية 2

تساقط حمولة تريلا من الأخشاب على طريق الـ 100

999

ضبط مركبتي شحن يقودهما حدثين

0L5A9890 - Copy

الأرصاد: الموسم المطري الحالي ضعيف

1-132

النجار : الشباب المفعمون بالمعرفة يصنعون مستقبل الأردن المشرق

120223119055858289103

وفد من جامعة الزرقاء يزور المجلس التمريضي