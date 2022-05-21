الخضري : مجلس محافظة الزرقاء سيركز على إقامة مشاريع تنموية وخدمية

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، اليوم السبت، إن المجلس سيركز خلال عمله على إقامة جملة من المشاريع الخدمية والتنموية لتنعكس إيجابا على أهالي الزرقاء وتخفف من حدة الفقر والبطالة.



وأوضح خلال جلسة عقدها المجلس، اليوم ، في قاعة غرفة تجارة الزرقاء، أن موازنة المحافظة خلال العام الحالي بلغت 10.618 مليون دينار، قسمت إلى جزئين: الأول مخصص لمشاريع رأسمالية وسيجري توزيعها على القطاعات المختلفة، والثاني مخصص لإدامة عمل مجلس المحافظة.

اضافة اعلان