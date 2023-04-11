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الثلاثاء، 11-04-2023 11:27 م

الامن يطلب تقليل حركة المواطنين يوم الاربعاء

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها في ظل استمرار المملكة تحت تاثير المنخفض الجوي، والمتوقع تعمقه وتزايد غزارة الامطار يوم الأربعاء، وارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول .

وأكدت المديرية على عدد من الإجراءات الوقائية :

- تقليل الحركة ما أمكن عند الهطولات المطرية خاصة على الطرق الخارجية.

- عدم المجازفة بقطع تجمعات المياه او السيول، بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

- الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية ومجاري السيول والتي قد تتشكل بسرعة وبشكل مفاجئ.

- الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة.

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