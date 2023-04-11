الامن يطلب تقليل حركة المواطنين يوم الاربعاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها في ظل استمرار المملكة تحت تاثير المنخفض الجوي، والمتوقع تعمقه وتزايد غزارة الامطار يوم الأربعاء، وارتفاع منسوب المياه وتشكل السيول .



وأكدت المديرية على عدد من الإجراءات الوقائية :



- تقليل الحركة ما أمكن عند الهطولات المطرية خاصة على الطرق الخارجية.



- عدم المجازفة بقطع تجمعات المياه او السيول، بالمركبات أو سيراً على الأقدام.



- الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية ومجاري السيول والتي قد تتشكل بسرعة وبشكل مفاجئ.



- الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة.

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