الانتهاء من أعمال جسر ماركا وإعادة حركة السير الأربعاء - صور

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الثلاثاء، الانتهاء من أعمال إعادة تنفيذ جسر ماركا بطول (48) مترا، وعرض (31) مترا.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إن الاعمال في المشروع شملت أعمال جدران التربة المسلحة من الجهتين ليصبح عدد المسارب أعلى جسر ماركا 3 مسارب وكتف لكل اتجاه مفصول بجزيرة وسطية بعرض 4 امتار.



وأضافت، أنه تم أيضا الانتهاء من تنفيذ كامل مسارب الجهة اليمنى من الطريق بأربعة مسارب لمسافة 500 متر والانتهاء من تنفيذ مسربي الباص السريع لمسافة 1 كم بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة ركاب ماركا لكامل اجزائها.



وأشارت إلى أن الأعمال شملت اعمال الإنارة وعناصر السلامة من دهانات وعواكس، والاشارات المرورية اللازمة إضافة إلى تنفيذ خطوط تصريف المياه، وتنفيذ ونقل الخدمات المتعارضة من كوابل كهرباء وخطوط مياه وصرف صحي وغيرها، وفق اعلى المعايير الهندسية العالمية.



وبينت، أنه سيتم وبالتعاون مع مديرية الامن العام إعادة حركة السير بالاتجاهين أسفل واعلى جسر ماركا وإجراء التحويلات لباقي الحركات ولحين استكمال طرق الربط على طريق عمان – الزرقاء (الأوتوستراد) ضمن أعمال مشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء (الحزمة الثانية) للمنطقة الواقعة عند تقاطع جسر ماركا اعتبارًا من صباح يوم غد الأربعاء.



وأوضحت الوزارة، أن حركة السير في جسر ماركا ستكون على النحو التالي:



1- السير القادم عمان – الزرقاء : ضمن مسار الطريق الرئيسي جهة اليمين.

2- الزرقاء – عمان : ضمن مسار الباص سريع التردد (BRT) ومن ثم الرجوع الى يسار الطريق الرئيسي.

3- ماركا – الرصيفة (بالاتجاهين ) : فوق الجسر.

4- الرصيفة – عمان : عبر الطريق المحاذي لشركة تويوتا باتجاه دوار رومو ثم باتجاه الطريق الرئيسي.

5- ماركا – عمان : السير من ماركا باتجاه الرصيفة فوق الجسر للوصول الى فتحة الدوران ومن ثم الرجوع و استخدام طريق (الرصيفة – عمان) في البند (4) أعلاه.

6- ماركا – الزرقاء : عبر الطريق المؤدي الى الحزام ثم استخدام تقاطع البيبسي.

7- الرصيفة – الزرقاء : السير من الرصيفة باتجاه ماركا فوق الجسر للوصول للإشارة الضوئية ومن ثم استخدام طريق (ماركا – الزرقاء) في البند (6) أعلاه.

8- الزرقاء – الرصيفة : عبر الطريق الفرعي بعد كريم هايبر ماركت.

9- الزرقاء – ماركا : باستخدام طريق (الزرقاء – الرصيفة) في البند (8) اعلاه ومن ثم الدوران و العودة الى ماركا من فوق الجسر.

10- عمان – الرصيفة : استخدام الطريق الرئيسي جهة اليمين وصولا للإشارة الضوئية عند كريم هايبر ماركت والالتفاف جهة اليسار ومن ثم استخدام طريق (الزرقاء – الرصيفة) في البند (8) أعلاه.

11- عمان – ماركا : عبر نفق حي المزارع و استخدام الطريق خلف المحلات التجارية او عبر المدخل الفرعي جهة اليمين قبل منطقة الجسر.



وأكدت الوزارة، أن التحويلات المرورية كافة مجهزة بعناصر السلامة والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بعناصر القيادة الآمنة والإشارات التحذيرية وتعليمات كوادر الوزارة العاملة في الميدان وإدارة السير المركزية.



وثمنت، جهود الكوادر العاملة على المشروع والتي تكللت بالانتهاء ضمن المدة الزمنية المتوقعة، وبأعلى المعايير الهندسية المتبعة عالمياً.













