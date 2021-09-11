الاوبئة: ازدياد الاصابات في المجتمع قد يؤدي لحدوث طفرات بكورونا

الوكيل الاخباري- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور فارس البكري إن أهمية التطعيم تزداد بوجود متحور دلتا، فنسبة اصابة الأطفال بالمتحور تدعو للملاحظة والتفكير، فمتحور دلتا يستطيع الالتصاق بالخلايا.

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وأضاف أن المتحور قد يكون أسوأ لفئة معينة، وهناك احتمال كبير أن يكون متحور دلتا أسوأ على الأطفال.

وبين أن أي فرد في المجتمع يصاب بالفيروس قد يكون معملاً للطفرات، وكلما زادت الاصابات في المجتمع قد يؤدي لحدوث طفرات بالفيروس.

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