الجمعة 08-10-2021
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الجمعة، 08-10-2021 08:30 م

الاوبئة تنفي العودة الى الإغلاقات والحظر بعد ارتفاع الاصابات

حظر


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى استشاري الأوبئة ، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة، الدكتور بسام حجاوي ،  ما يتم تداوله حول احتمالية العودة للمربع الأول ، بشأن الإغلاقات والحظر الشامل يوم الجمعة والحظر الليلي  بعد ارتفاع اصابات كورونا بالمملكة مؤخراً 

وأوضح لموقع الوكيل الاخباري أن عدم ارتداء الكمامة وعدم العمل بالتباعد الجسدي عاملان يساهمان في ارتفاع الإصابات بالفيروس ، مشددّا على أهمية تلقي لقاح كورونا.

 وبين أن زيادة وتيرة التطعيم خلال الفترة الأخيرة في المملكة له دور كبير في التقليل من نسبة الإدخالات في المستشفيات ، ويقلل من عدد الوفيات بفيروس كورونا والأعراض الشديدة المصاحبة للفيروس.

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