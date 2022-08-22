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الإثنين، 22-08-2022 11:02 م

البترا : إغلاق جزئي لطريق وسط البلد الثلاثاء

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الوكيل الاخباري -  قالت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي إنه واستكمالاً لتنفيذ أعمال مشروع خلطات إسفلتية لمنطقة وسط البلد سوف يتم إغلاق الطريق جزئيا يوم غد الثلاثاء ولعدة ساعات لغايات عمل خلطات إسفلتية.

وبينت أن منطقة إغلاق الطريق تقع ما بين أكاديمية أيمن باتجاه سوق الخضار – مجمع الباصات وحتى تقاطع الجسر الشرياني، راجية من المواطنين التعاون وعدم الاصطفاف بالمناطق المذكورة أعلاه وسلوك الطرق البديلة تحقيقا للمصلحة العامة.

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