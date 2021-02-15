البحث عن شخصين طعنا موظفا داخل بلدية الجيزة

الوكيل الاخباري - باشرت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، البحث عن شخصين قاما بطعن موظف في بلدية الجيزة.

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وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات مديرية شرطة البادية الوسطى قبل قليل بتعرض موظف في بلدية الجيزة للطعن بأداة حادة من قبل شخصين داخل مبنى البلدية إثر خلافات سابقة بينهم، ولاذا بالفرار.



وأضاف أنه جرى اسعاف المصاب للمستشفى وحالته متوسطة، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق والبحث عن الجناة.



--(بترا)

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