الإثنين 15-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

حقيقة تعطيل عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس

الملك يوجه بتنفيذ برنامج رفاق السلاح

الارصاد للوكيل : سماكة الثلوج ستعيق الحياة العامة في بعض المناطق

التربية للوكيل : فحوصات كورونا داخل المدارس والمطعوم للمعلمين غير متاح حالياً

قرارات حكومية حاسمة بعد تقييم الوضع الوبائي

احباط محاولة تسلل وتهريب عبر الحدود الشمالية للمملكة - صور

التنمية الاجتماعية : مديرياتنا جاهزة للمنخفض

إعلان قائمة طلبة إساءة الاختيار - رابط

أربعيني باكيا : ننام بالجوع ولا يوجد وسيلة للتدفئة

الإثنين، 15-02-2021 04:10 م

البحث عن شخصين طعنا موظفا داخل بلدية الجيزة

120211916025394969959


الوكيل الاخباري - باشرت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، البحث عن شخصين قاما بطعن موظف في بلدية الجيزة.

اضافة اعلان

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات مديرية شرطة البادية الوسطى قبل قليل بتعرض موظف في بلدية الجيزة للطعن بأداة حادة من قبل شخصين داخل مبنى البلدية إثر خلافات سابقة بينهم، ولاذا بالفرار.


وأضاف أنه جرى اسعاف المصاب للمستشفى وحالته متوسطة، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق والبحث عن الجناة.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
220211513517713776697

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2202114185735265945798

حقيقة تعطيل عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس

120213116143206751803

الملك يوجه بتنفيذ برنامج رفاق السلاح

133348490_3860577350667943_4402784188364813526_n

استعدادات المصفاة للمنخفض الجوي المتوقع خلال الأيام القادمة

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية للوكيل : فحوصات كورونا داخل المدارس والمطعوم للمعلمين غير متاح حالياً

11201825171411844643278 (1)

قرارات حكومية حاسمة بعد تقييم الوضع الوبائي

أخبار متعلقة
1202128163429628504518

الامن العام : تكثيف الحملات الامنية

390589_8_1612516777

وفاة شخص حاول انقاذ 3 مفقودين جرفتهم السيول في الرويشد

fffff

انقاذ اشخاص حاصرتهم السيول والأمن يدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر

220212223133435109666

الامن العام : تكثيف الحملات الامنية

220211224848840747127

الامن العام : تحرير 2379 مخالفة لأفراد لمخالفتهم اوامر الدفاع وعدم ارتداء الكمامة

1202151596718060456

ايعاز من مدير الأمن العام