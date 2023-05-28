البحر الميت يغرق في الظلام .. وشركة توزيع الكهرباء خارج التغطية !

الوكيل الاخباري - وصل موقع الوكيل الاخباري عشرات الشكاوى حول انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة سويمة في البحر الميت ، منتصف ليلة السبت / الأحد .



ووفق ماورد بالشكاوى ان انقطاع التيار الكهربائي تسبب في تعكير الاجواء على المتنزهين في الفنادق والشاليهات والمزارع في المنطقة .

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واشار مواطنون في حديثهم لموقع الوكيل الاخباري انهم نقلوا الشكوى الى شركة توزيع الكهرباء وعلى الرغم من ذلك استمر انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات ، وحتى لحظة كتابة الخبر .



ومن الجدير ذكره - وفق شكاوى المواطنين - ان الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لمدة اربعة ايام متتالية خلال الاسبوع الماضي اثر سلباً على السياحة بالمنطقة ، حيث تم الغاء العديد من الحجوزات للمزارع والشاليهات ، ومغادرة العديد من المتنزهين المنطقة قبل انتهاء فترة حجوزاتهم .



وفي هذا الصدد عبر مواطنون عن استغرابهم حول الانقطاع الدائم للاضاءة على الطريق الواصل بين البحر الميت والعاصمة عمان الامر الذي يتسبب في صعوبة القيادة ، وهذا الامر ضمن اختصاص شركة توزيع الكهرباء الغائبة عن خدمة اهالي وزوار المنطقة .



كما شكا مواطنون يقطنون المنطقة من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي يتسبب في اعطال للاجهزة الكهربائية ، دون وجود حل جذري لهذه المشكلة المتكررة التي ارقت اهالي المنطقة .



وبسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة وعدم الوصول الى حلول مرضية لاهالي وزوار المنطقة سيتطرق "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" الى الموضوع اليوم الاحد .

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