الأحد 28-05-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 28-05-2023 12:35 ص

البحر الميت يغرق في الظلام .. وشركة توزيع الكهرباء خارج التغطية !

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الوكيل الاخباري - وصل موقع الوكيل الاخباري عشرات الشكاوى حول انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة سويمة في البحر الميت ، منتصف ليلة السبت / الأحد .

ووفق ماورد بالشكاوى ان انقطاع التيار الكهربائي تسبب في تعكير الاجواء على المتنزهين في الفنادق والشاليهات والمزارع في المنطقة .

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واشار مواطنون في حديثهم لموقع الوكيل الاخباري انهم نقلوا الشكوى الى شركة توزيع الكهرباء وعلى الرغم من ذلك استمر انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات ، وحتى لحظة كتابة الخبر . 

ومن الجدير ذكره - وفق شكاوى المواطنين -  ان الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي لمدة اربعة ايام متتالية خلال الاسبوع الماضي اثر سلباً على السياحة بالمنطقة ، حيث تم الغاء العديد من الحجوزات للمزارع والشاليهات ، ومغادرة العديد من المتنزهين المنطقة قبل انتهاء فترة حجوزاتهم .

وفي هذا الصدد عبر مواطنون عن استغرابهم حول الانقطاع الدائم للاضاءة على الطريق الواصل بين البحر الميت والعاصمة عمان الامر الذي يتسبب في صعوبة القيادة ، وهذا الامر ضمن اختصاص شركة توزيع الكهرباء الغائبة عن خدمة اهالي وزوار المنطقة . 

كما شكا مواطنون يقطنون المنطقة من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي يتسبب في اعطال للاجهزة الكهربائية ، دون وجود حل جذري لهذه المشكلة المتكررة التي ارقت اهالي المنطقة . 

وبسبب تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة وعدم الوصول الى حلول مرضية لاهالي وزوار المنطقة سيتطرق "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" الى الموضوع اليوم الاحد .

 

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