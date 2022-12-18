البخيت: لا رسوم إضافية عن فترات التخزين للحاويات والبضائع في ميناء العقبة

الوكيل الإخباري - كشف رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت ان القرار الذي صدر يوم الخميس الماضي لشركة ميناء الحاويات والميناء الرئيس الجنوبي القاضي بعدم استيفاء بدل رسوم ارضيات اضافية على تخزين البضائع والحاويات على أرض الميناء في فترة الاضراب وعودة حركة الشحن كما كانت عليه معمول به وفقاً للتعليمات.

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وأشار البخيت في بيان وصل "الوكيل الإخباري" الى انه لا يتم استيفاء أي غرامات او رسوم على الحاويات، موضحا إنه تم اخراج ما يقارب 800 شاحنة من مختلف الأنماط بعد انتهاء كافة الإجراءات الجمركية الى مقاصدها النهائية.



وأضاف أن حركة الشحن، شهدت تحسنا ملحوظا مقارنة بالأيام السابقة، مشيرا إلى حركة شاحنات قادمة إلى العقبة عن طريق وادي عربة نشطة في هذه الأثناء.



