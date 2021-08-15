البدء بترتيبات إقامة مهرجان جرش في أيلول

الوكيل الإخباري - قال مدير آثار جرش محمد الشلبي، الأحد، إن 28 ألف شخص زاروا المدينة الأثرية في محافظة جرش منذ بداية عام 2021 ولغاية شهر تموز/ يوليو منهم 4250 أجانب و23750 زائرا أردنيا ومقيما داخل الأردن.

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وأضاف الشلبي، أن "العام السابق زار المدينة الأثرية 55800 زائر بينهم 43050 أجانب و12750 زائرا أردنيا ومقيما في الأردن لنفس الفترة"، مؤكداً أن محافظة جرش تشهد حركة سياحية نشطة وارتفاعا بعدد الزوار.



"تم أخيرا حصر المواقع الأثرية والشواهد والمرافق والأبراج والمحاجر والكهوف الأثرية في محافظة جرش، وتسجيلها بطريقة علمية حيث بلغ عدد هذه المواقع 100 موقع من أصل 15 ألف موقع تم تسجيلها على مستوى الأردن"، وفق الشلبي.



الشلبي أشار إلى أن مديرية آثار جرش بدأت بتهيئة الموقع الأثري وتركيب المعدات واللوازم المتعلقة بمكان إقامة الفعاليات والمسارح لمهرجان جرش للثقافة والفنون والذي سيعقد نهاية شهر أيلول/ سبتمبر.



وبين وجود مواقع أثرية في محافظة جرش تعود إلى ما قبل 8 آلاف عام قبل الميلاد، مثل تل أبو الصوان الموجود في منطقة الشرق الأدنى القديم.

ولفت الشلبي إلى أن "جرش تعتبر الوجه السياحية الثانية بعد مدينة البتراء كونها متعددة الأنماط الحضارية ومدينة أثرية متكاملة لوجود خدمات متكاملة للزائر داخل المدينة الأثرية".

