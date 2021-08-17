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البدء بتفعيل الهوية الرقمية للمواطنين خلال الايام المقبلة

الثلاثاء، 17-08-2021 02:02 م

البدء بتفعيل الهوية الرقمية للمواطنين خلال الايام المقبلة

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الوكيل الاخباري- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، ان تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين سيبدأ خلال الايام المقبلة، وان كوادر الوزارة تعمل على وضع اللمسات النهائية لتفعيلها.

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واكد الوزير، ان تفعيل هذه الهوية يتطلب الحضور الشخصي للمواطن لمرة واحدة فقط، مبينا ان هذه الهوية هي هوية المواطن في العالم الرقمي وهي حجر الاساس لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين دون الحاجة لحضورهم الشخصي لإتمام معاملاتهم.

 

واضاف ان المختصين في الوزارة بدأوا بتدريب الموظفين وتحضير وفحص الشاشات المطلوبة والربط مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات.

 

واوضح ان اصدار هذه الهوية يأتي لغايات التسهيل على المواطن، بحيث يقوم بتفعيل الهوية الرقمية دون ان يضطر للذهاب الى اماكن بعيدة، ونحن نريد ان نصل لهم في مواقعهم ولموظفي الحكومة في دوائرهم من خلال مكاتب البريد الاردني، اضافة الى الشركات الكبرى والمجمعات التجارية.


وقال ان هناك مباحثات مع عدة شركاء للوزارة مثل شركات الاتصالات والبنوك، ليكون التفعيل عن طريقهم للتسهيل على المواطنين.


ولفت الهناندة الى ان تفعيل الهوية الرقمية سيكون تدريجيا وعلى مراحل وحسب الحاجة، حيث ان من يريد الحصول على خدمات سيطلب منه تفعيلها، ومثال ذلك ان مستفيدي صندوق المعونة الوطنية اذا طلب منهم تفعيل الهوية الرقمية فعليهم تفعيلها، وكذلك من يحتاج معاملات حكومية من اصدار جواز سفر او هوية او غيرها.

 

 




 

 


 

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