البدور :تخفيف الحظر وفتح القطاعات اصبح ممكناً

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال د.ابراهيم البدور ؛عضو مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان-رئيس لجنة الصحة ، في بيان وصل موقع الوكيل الاخباري ، ان الجميع يلاحظ انخفاض ملموس في اعداد ونسب الاصابات في مرض كورونا ؛وهذا يعود لطبيعة سلوك الفيروس (ارتفاع ثم ثبات وبعدها هبوط في عدد الحالات)والذي شاهدناه في المنحنى للفيروس في الدول التي سبقتنا ويعود ايضا لالتزام المواطنين بالتعليمات العامة وخاصة ارتداء الكمامة .



مع هذا الانخفاض وحسب قرار الحكومة والدولة في الموازنة بين صحة المواطن ورزقه والحفاظ على الاقتصاد من الانهيار -خصوصا مع وجود موازنة تحمل عجز -

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ومع زيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي وانخفاض نسبة الاصابات من عدد الفحوصات ووجود سيطرة مريحة ، لا مانع من فتح تدريجي للقطاعات ورفع تدريجي لساعات الحظر ورفع حظر الجمعة وفي نفس الوقت المحافظة على الالتزام بالتعليمات الصحية وخاصة الكمامة ومراقبة الالتزام بهذه التعليمات .



كل الدول عند انخفاض نسب الاصابات تبدأ بفتح القطاعات التي اغلقتها وتتابع الحالة الصحية لان هذا المرض اصبح جزء من منظومة الفيروسات الموجودة ويجب التعايش معه .



