البرنامج الأردني لسرطان الثدي يختتم دورة كسب تأييد في البلقاء

الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الثلاثاء في محافظة البلقاء، دورة لكسب التأييد لمجموعة من الناشطات والناشطين في مؤسسات المجتمع المحلي، نفذها البرنامج الأردني لسرطان الثدي.



وبحسب بيان صحفي للبرنامج، هدفت الدورة التي تأتي في إطار سلسلة من دورات كسب التأييد امتدت على مدار ثلاث سنوات إلى بناء وتعزيز قدرات المجتمع الأردني في المنظمات الأهلية غير الحكومية في مختلف المحافظات، كأحد نشاطات مشروع دعم الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني وتعزيز مشاركة المرأة في عمليات التنمية.

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