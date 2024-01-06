البريد الأردني يشارك في معرض الطوابع العربية بالقاهرة

الوكيل الإخباري - شارك البريد الأردني في فعاليات المعرض العربي للطوابع للعام 2024، الذي افتتحت فعالياته أمس الجمعة، بالعاصمة المصرية القاهرة في المبنى التاريخي للبريد بميدان العتبة، والذي يستمر لمدة يومين.

اضافة اعلان



وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم السبت، تأتي المشاركة الأردنية في المعرض من خلال مجموعة من الطوابع التذكارية، التي صدرت عن البريد الأردني ومثلت أهم الأحداث والمناسبات والآثار والواقع التراثي الأردني والبيئة.



ومثل البريد الأردني في المعرض الذي يستضيفه البريد المصري، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية "القطاع الاقتصادي ـ إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات"، مدير العلاقات الدولية سهير وريكات.



وأشار البيان إلى مشاركة أكثر من 16 عارضاً من ممثلي هيئات البريد العربية و25 عارضاً من هواة جمع الطوابع في مصر، وممثلين عن الجمعية المصرية لهواة طوابع البريد، وعدد من هواة الطوابع في العالم العربي في هذا المعرض، حيث تم عرض مجموعة متميزة من الطوابع التي تعبر عن تراث وثقافة الدولة التي ينتمي إليها العارض، ما يوفر تجربة مهمة لزوار المعرض وهواة جمع الطوابع.