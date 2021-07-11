الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 01:56 م

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا للطوابع

البريد الأردني خاص


الوكيل الإخباري - طرح البريد الأردني إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية لعام 2021 للبيع للجمهور اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين.

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وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة في بيان اليوم الأحد، إن الإصدار الذي جاء تحت عنوان (مجوهرات الحرف اليدوية الأورومتوسطية) يتكون من 4 فئات بقيمة 50 قرشاً للفئة الواحدة بشكل ميني شيت، و بقيمة إجمالية للإصدار دينارين، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة دينارين ونصف مع مجموعة الطوابع.


وأوضح العزة أن بإمكان الراغبين الحصول على هذه الطوابع والمواد المتعلقة بها مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة لتوفر طوابع هذا الإصدار في مديرية العاصمة في مكاتب بريد جبل عمان، اللويبدة، وسط البلد، مكة مول، العبدلي، وفي مديرية بريد إربد المركزي.


 




 

 


 

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