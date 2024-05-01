فيديو - شرطة نيويورك تقتحم جامعة كولومبيا وتفض الاعتصام الداعم لغزة

الوكيل الاخباري - اقتحمت شرطة مدينة نيويورك حرم جامعة كولومبيا واعتقلت مئات الطلاب المتضامنين مع فلسطين، في حين قالت الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات فرع جامعة كولومبيا إن قيادة الجامعة تتحمل مسؤولية ما قد يحدث.

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يأتي هذا في وقت تتواصل فيه المظاهرات والاعتصامات الرافضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عدد من الجامعات الأميركية. ويطالب الحَراك الطلابي الذي امتد لعشرات الجامعات بوقف الحرب على غزة والمقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لإسرائيل.



وقامت الشرطة بإجلاء المتظاهرين والصحفيين من محيط قاعة هاميلتون التي يعتصم بها طلاب وأساتذة بالجامعة، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وقالت جامعة كولومبيا إنها تأسف لأن المتظاهرين اختاروا تصعيد الوضع عبر تصرفاتهم، مؤكدة أنه لم يكن أمامها خيار آخر بعد أن تم احتلال قاعة هاميلتون وتخريبها.



وأضافت إدارة الجامعة في بيان أن أفرادا غير منتسبين لجامعتنا يقودون المجموعة التي اقتحمت قاعة هاميلتون واحتلتها.



من جانبها، طلبت رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، من شرطة نيويورك البقاء بحرم الجامعة إلى 17 أيار لضمان عدم نصب مزيد من خيم الاعتصام.