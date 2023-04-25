البستنجي: تعديل قرار استيراد رؤوس القاطرة خطوة مهمّة

الوكيل الاخباري - ثمنت هيئة مستثمري المناطق الحرة قرار مجلس الوزراء بالسماح باستيراد الرؤوس القاطرة الّتي مضى على صنعها أقلّ من 8 سنوات قبل سنة التخليص.



واعتبر رئيس الهيئة محمد البستنجي في بيان اليوم الثلاثاء، القرار خطوة مهمة لدعم قطّاع الشحن، وتحديث الأسطول ويمثّل أهمّيّة كبيرة للقطاع الاقتصاديّ بشكل عامّ، مشيرا إلى أن القرار يتوافق مع مطالبات الهيئة والتوصيات الّتي قدّمتها أخيرا بناء على دراسة أجرتها حديثاً توضّح أهمّيّة السماح باستيراد رؤوس القاطرات الّتي يزيد عمر صنعها عن 7 سنوات.



وتوقع البستنجي أن هذا القرار يسهم في تخفيض تكاليف الشحن، لأنّ قيمة القاطرة ذات سنة الصنع نفسها مرتفعة، بينما ينخفض سعر السنوات السابقة لها، ممّا يوفّر في التكاليف التشغيليّة، ويسهم أيضاً في السماح للناقلات الأردنيّة بالدخول إلى السوق السعوديّة والعمل فيها.



كما توقع أن ينتج عن هذا القرار زيادة في النموّ الاقتصاديّ من خلال تحفيز الاستثمارات والنشاط التجاريّ في المناطق الحرّة، إذ يزداد الطلب على الرؤوس القاطرة، ومن ثم تزايد الأعمال والتجارة، إضافة إلى تعزيز القدرات التشغيليّة للموانئ والطرق والمحطّات اللوجستيّة.



وأكّد أنّ زيادة القدرات والنشاط التجاريّ يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة.

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